thyssenkrupp Aktie
|8,74EUR
|-0,73EUR
|-7,67%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung und der operative Barmittelfluss seien besser als erwartet, schrieb Dominic O'Kane in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die Aussagen des Anlagenbauers und Stahlproduzenten zum Jahr 2026 seien gemischt ausgefallen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7,60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8,87 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,08%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten
|
10:10
|AKTIE IM FOKUS: Enttäuschender Ausblick wirft Thyssenkrupp wieder zurück (dpa-AFX)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:14
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Thyssenkrupp auf 'Hold' - Ziel 11 Euro (dpa-AFX)
|
08:56
|Restructuring pushes Thyssenkrupp towards steep annual loss (Financial Times)
|
08:56
|Restructuring pushes Thyssenkrupp towards steep annual loss (Financial Times)
|
08:05
|AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp unter Druck - Hoher Fehlbetrag droht (dpa-AFX)
|
08.12.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AGmehr Analysen
|09:28
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09:28
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|8,70
|-8,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:53
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|10:05
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:52
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|09:43
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|09:30
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09:29
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:18
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|09:14
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:57
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:52
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|08:09
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:57
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|08.12.25
|Linde Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.