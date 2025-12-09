thyssenkrupp Aktie

09.12.2025 09:28:52

thyssenkrupp Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung und der operative Barmittelfluss seien besser als erwartet, schrieb Dominic O'Kane in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die Aussagen des Anlagenbauers und Stahlproduzenten zum Jahr 2026 seien gemischt ausgefallen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
7,60 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8,87 € 		Abst. Kursziel*:
-14,28%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,08%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:28 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:48 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
