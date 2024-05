Verluste in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag in Rot

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,11 Prozent leichter bei 4 524,05 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,090 Prozent auf 4 533,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 528,91 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 514,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 533,00 Punkten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, lag der STOXX 50 bei 4 385,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.02.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 216,49 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, den Wert von 4 040,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,56 Prozent. Bei 4 533,00 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Glencore (+ 2,16 Prozent auf 4,86 GBP), Richemont (+ 1,45 Prozent auf 136,65 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,43 Prozent auf 69,34 EUR), National Grid (+ 1,08 Prozent auf 11,26 GBP) und HSBC (+ 1,06 Prozent auf 7,03 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Roche (-2,02 Prozent auf 223,20 CHF), Siemens (-1,05 Prozent auf 186,00 EUR), SAP SE (-1,01 Prozent auf 174,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,01 Prozent auf 443,00 EUR) und Zurich Insurance (-0,88 Prozent auf 451,10 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 438 140 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 522,476 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,79 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,83 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at