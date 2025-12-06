Zurich Insurance Aktie
|614,80EUR
|2,60EUR
|0,42%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Die Kurse im europäischen Versicherungssektor hätten sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, wobei die deutsche Allianz zu den größten Gewinnern gezählt habe, schrieb Analyst Philipp Kett in seiner am Freitag vorliegenden monatlichen Branchenübersicht. Zugleich seien die Konsensprognosen für die Gewinne der Lebensversicherer weiter gestiegen, was Kett auf die starke Dynamik bei Umsatz und Vertragsabschlüssen zurückführte./tav/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
520,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
575,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-9,63%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
575,40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,63%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Nachrichten
|
05.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in Zürich: SLI fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI mittags (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in Zürich: SMI steigt mittags (finanzen.at)
|
05.12.25
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
05.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Analysen
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|06.11.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|08.10.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|614,80
|0,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|05.12.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|05.12.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|05.12.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG