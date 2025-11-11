FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BP von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in BP-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das BP-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,78 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in BP-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 090,301 BP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BP-Aktie auf 4,64 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 702,13 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 2,98 Prozent vermindert.

BP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 70,43 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at