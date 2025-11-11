BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Lukrative BP-Investition?
|
11.11.2025 10:03:38
FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BP von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde das BP-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,78 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in BP-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 090,301 BP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BP-Aktie auf 4,64 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 702,13 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 2,98 Prozent vermindert.
BP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 70,43 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten
|
15:59
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
07.11.25
|STOXX-Handel STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)