Verluste in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus

Der STOXX 50 bewegt sich am Freitagmittag kaum.

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,15 Prozent schwächer bei 4 410,35 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,074 Prozent auf 4 420,08 Punkte an der Kurstafel, nach 4 416,82 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4 428,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 409,04 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,69 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 454,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, lag der STOXX 50 bei 4 531,71 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 04.10.2023, einen Stand von 3 850,66 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 7,78 Prozent zu. Bei 4 584,77 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 1,23 Prozent auf 38,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,14 Prozent auf 3,72 EUR), BASF (+ 1,06 Prozent auf 47,98 EUR), BP (+ 0,81 Prozent auf 4,12 GBP) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,74 Prozent auf 57,14 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen RELX (-2,25 Prozent auf 34,71 GBP), AstraZeneca (-1,55 Prozent auf 117,78 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,25 Prozent auf 102,45 GBP), Diageo (-1,03 Prozent auf 25,90 GBP) und GSK (-0,96 Prozent auf 14,47 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 7 180 160 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 464,179 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Santander-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,38 Prozent bei der HSBC-Aktie zu erwarten.

