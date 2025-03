Verluste in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone

Am Dienstag fiel der STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 2,05 Prozent auf 4 538,64 Punkte zurück. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,129 Prozent auf 4 627,55 Punkte an der Kurstafel, nach 4 633,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 534,33 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 637,36 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 11.02.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 681,73 Punkten auf. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 11.12.2024, mit 4 416,91 Punkten bewertet. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 11.03.2024, bei 4 347,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 4,61 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 826,72 Punkten. Bei 4 291,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 3,37 Prozent auf 110,55 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,45 Prozent auf 48,90 CHF), Enel (+ 0,22 Prozent auf 6,94 EUR), National Grid (+ 0,13 Prozent auf 9,57 GBP) und Richemont (-0,06 Prozent auf 158,35 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Novartis (-5,60 Prozent auf 95,70 CHF), BASF (-4,01 Prozent auf 50,81 EUR), Roche (-3,55 Prozent auf 296,50 CHF), Deutsche Telekom (-3,10 Prozent auf 33,43 EUR) und AstraZeneca (-3,06 Prozent auf 114,80 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 36 310 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 326,985 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 6,97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 7,79 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at