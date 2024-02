Verluste in Europa: STOXX 50 startet im Minus

Der STOXX 50 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,10 Prozent leichter bei 4 260,39 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,113 Prozent auf 4 259,70 Punkte an der Kurstafel, nach 4 264,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 263,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 256,90 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 19.01.2024, einen Stand von 4 051,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 3 943,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 937,62 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,12 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 266,02 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit AstraZeneca (+ 2,83 Prozent auf 103,80 GBP), National Grid (+ 0,69 Prozent auf 10,23 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,52 Prozent auf 22,30 EUR), Enel (+ 0,48 Prozent auf 5,90 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,37 Prozent auf 42,88 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rio Tinto (-1,12 Prozent auf 54,53 GBP), RELX (-1,03 Prozent auf 33,67 GBP), HSBC (-0,88 Prozent auf 6,33 GBP), SAP SE (-0,84 Prozent auf 163,70 EUR) und Siemens (-0,76 Prozent auf 167,94 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 958 890 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 508,856 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. In puncto Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,96 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at