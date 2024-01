Verluste in Frankfurt: DAX in der Verlustzone

Der DAX verzeichnet am ersten Tag der Woche Verluste.

Am Montag fällt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 16 913,81 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,712 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 925,39 Zählern und damit 0,212 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 961,39 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 930,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 860,05 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 29.12.2023, betrug der DAX-Kurs 16 751,64 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, den Stand von 14 687,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, bei 15 150,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,861 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 16 967,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 3,17 Prozent auf 85,96 EUR), Rheinmetall (+ 2,65 Prozent auf 325,40 EUR), Zalando (+ 2,42 Prozent auf 19,46 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,21 Prozent auf 28,25 EUR) und Continental (+ 2,04 Prozent auf 75,92 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Bayer (-5,31 Prozent auf 30,60 EUR), Infineon (-1,88 Prozent auf 33,70 EUR), BASF (-1,45 Prozent auf 45,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,26 Prozent auf 44,79 EUR) und Commerzbank (-1,21 Prozent auf 10,59 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 5 636 686 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 187,152 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,76 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

