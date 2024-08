Verluste in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der DAX bewegt sich am Montagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 2,94 Prozent auf 17 142,30 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,702 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,768 Prozent tiefer bei 17 525,59 Punkten, nach 17 661,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 17 525,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 111,83 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 05.07.2024, den Wert von 18 475,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 001,60 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Wert von 15 951,86 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,22 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Bayer (+ 0,22 Prozent auf 27,42 EUR), Beiersdorf (+ 0,04 Prozent auf 131,30 EUR), QIAGEN (-0,04 Prozent auf 42,06 EUR), Symrise (-0,45 Prozent auf 110,75 EUR) und Merck (-0,61 Prozent auf 162,50 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-8,27 Prozent auf 22,18 EUR), Rheinmetall (-6,89 Prozent auf 447,00 EUR), Zalando (-6,83 Prozent auf 21,41 EUR), Deutsche Bank (-4,96 Prozent auf 12,52 EUR) und Commerzbank (-4,44 Prozent auf 13,01 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 343 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217,156 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at