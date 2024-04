Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter

Zum Handelsschluss herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Letztendlich beendete der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 38 883,67 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,135 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,061 Prozent auf 38 916,42 Punkte an der Kurstafel, nach 38 892,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 38 572,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 38 992,89 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38 722,69 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 09.01.2024, bei 37 525,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bei 33 485,29 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,10 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 3,67 Prozent auf 50,01 USD), Nike (+ 1,11 Prozent auf 91,00 USD), Intel (+ 0,92 Prozent auf 38,33 USD), UnitedHealth (+ 0,82 Prozent auf 459,72 USD) und Coca-Cola (+ 0,76 Prozent auf 59,72 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Travelers (-2,93 Prozent auf 223,84 USD), Verizon (-2,13 Prozent auf 40,84 USD), American Express (-1,91 Prozent auf 219,84 USD), Boeing (-1,89 Prozent auf 178,12 USD) und JPMorgan Chase (-0,67 Prozent auf 197,15 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 459 527 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,913 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,12 erwartet. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at