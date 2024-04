Verluste in Wien: ATX fällt zum Handelsende

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,24 Prozent leichter bei 3 563,43 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 113,127 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 571,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 571,94 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 544,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 571,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,760 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.03.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 370,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 430,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.04.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 169,72 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 4,44 Prozent zu Buche. Bei 3 577,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 0,85 Prozent auf 45,28 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,66 Prozent auf 22,90 EUR), Österreichische Post (+ 0,62 Prozent auf 32,25 EUR), Verbund (+ 0,53 Prozent auf 66,90 EUR) und Telekom Austria (+ 0,26 Prozent auf 7,75 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3,54 Prozent auf 18,54 EUR), Raiffeisen (-1,78 Prozent auf 18,79 EUR), CA Immobilien (-1,69 Prozent auf 31,44 EUR), Andritz (-0,78 Prozent auf 57,00 EUR) und Lenzing (-0,74 Prozent auf 33,35 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 397 772 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 22,686 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 3,39 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at