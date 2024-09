Verluste in Wien: ATX in Rot

Der ATX verliert am Montagnachmittag an Wert.

Am Montag steht der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,51 Prozent im Minus bei 3 597,22 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 115,613 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,071 Prozent auf 3 612,90 Punkte an der Kurstafel, nach 3 615,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 596,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 626,08 Punkten verzeichnete.

ATX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.08.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 689,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wies der ATX 3 591,60 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 158,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 1,45 Prozent auf 73,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,39 Prozent auf 20,38 EUR), EVN (+ 0,87 Prozent auf 29,10 EUR), Lenzing (+ 0,63 Prozent auf 32,05 EUR) und Wienerberger (+ 0,27 Prozent auf 29,92 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil IMMOFINANZ (-5,94 Prozent auf 22,15 EUR), CA Immobilien (-3,40 Prozent auf 25,02 EUR), BAWAG (-1,05 Prozent auf 70,75 EUR), Erste Group Bank (-0,97 Prozent auf 47,86 EUR) und Andritz (-0,56 Prozent auf 62,65 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 3 336 784 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 25,205 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 2,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,95 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at