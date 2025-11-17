ABB Aktie

62,14EUR 0,68EUR 1,11%
ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

17.11.2025 08:42:54

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 55 auf 54 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe vor allem mit Blick auf den Verkauf des Robotik-Geschäfts, aber auch unter Berücksichtigung von Währungsentwicklungen und der neuen Ziele des Industriekonzerns seine Schätzungen überarbeitet, schrieb Sebastian Kuenne in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Seine um den Robotik-Verkauf bereinigten Erwartungen lägen ein wenig unter den Konsensschätzungen. Auf dem in Kürze anstehenden Kapitalmarkttag dürfte ABB das mittelfristige Margenziel anheben. Die Konsensschätzung für 2028 liege aber schon knapp unter dem oberen Ende der von ihm erwarten Zielspanne./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 18:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

