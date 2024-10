Verluste in Zürich: SMI schwächelt am Montagmittag

Am Montag notiert der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,28 Prozent schwächer bei 12 199,42 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,447 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,475 Prozent auf 12 175,97 Punkte an der Kurstafel, nach 12 234,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 223,98 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 170,85 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 436,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 11 993,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 10 963,50 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 9,21 Prozent zu Buche. Bei 12 483,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 0,65 Prozent auf 4 640,00 CHF), Sonova (+ 0,53 Prozent auf 304,40 CHF), Partners Group (+ 0,43 Prozent auf 1 274,50 CHF), Nestlé (+ 0,21 Prozent auf 85,38 CHF) und Swisscom (+ 0,09 Prozent auf 553,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Geberit (-1,11 Prozent auf 554,80 CHF), Kühne + Nagel International (-0,99 Prozent auf 229,60 CHF), Novartis (-0,89 Prozent auf 97,06 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,87 Prozent auf 48,94 CHF) und Sika (-0,60 Prozent auf 279,90 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 062 923 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 232,918 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

