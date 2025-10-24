Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

Angebotsunterlage im Blick 24.10.2025 14:20:00

VIG hat sich bereits mehr als 90 Prozent an Nürnberger gesichert - Vienna Insurance-Aktie kaum bewegt

VIG hat sich bereits mehr als 90 Prozent an Nürnberger gesichert - Vienna Insurance-Aktie kaum bewegt

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat sich nach eigenen Angaben bereits vor dem Start ihres Übernahmeangebots für die Nürnberger Versicherung mehr als 90 Prozent der Anteile gesichert.

Wie aus der am Freitag veröffentlichten Angebotsunterlage des Versicherers hervorgeht, haben sich nun auch die hinter dem zweitgrößten Nürnberger-Aktionär Neue Seba stehenden Anteilseigner verpflichtet, der VIG ihre Papiere anzudienen.

Die Neue Seba hält 18,8 Prozent der Nürnberger-Aktien; zu ihren Gesellschaftern gehören die Hannover-Rück-Tochter E+S Rück und die Techno-Einkauf GmbH, ein Zusammenschluss von Autohäusern. Von den übrigen Großaktionären hatte die VIG bereits im Vorfeld 64,4 Prozent an der börsennotierten Nürnberger Beteiligungs-AG zugesagt bekommen. Inzwischen gibt es laut dem Übernahmeangebot Verträge mit insgesamt 14 Aktionären, die zusammen 69,5 Prozent an der Nürnberger Versicherung halten. 1,9 Prozent hat die VIG zudem am Markt zugekauft.

Die übrigen Aktionäre haben nun vier Wochen Zeit, bis zum 21. November, um ihre Anteilsscheine für jeweils 120 Euro an die VIG zu verkaufen. Das entspricht einer Bewertung von 1,38 Milliarden Euro.

Größte Übernahme in Geschichte der VIG

Die Nürnberger war nach hohen Verlusten auf die Suche nach einem neuen Eigentümer gegangen und hatte vor gut einer Woche der VIG den Zuschlag gegeben. Laut der Angebotsunterlage will die VIG ein "nachhaltiges und profitables Wachstum der Nürnberger-Gruppe" ermöglichen, die Identität und die Marken des deutschen Versicherers sollen erhalten bleiben. Unter anderem soll die IT-Infrastruktur erneuert werden. Für den bisher vor allem in Osteuropa aktiven Versicherer ist es der größte Zukauf der Firmengeschichte.

Die Vienna Insurance-Aktie notiert am Freitag in Wien zeitweise auf Vortagesniveau bei 44,25 Euro.

bel/tpo

APA

