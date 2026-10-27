Visa Inc. Q4 Income Advances

(RTTNews) - Visa Inc. (V) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $6.002 billion, or $3.19 per share. This compares with $5.090 billion, or $2.62 per share, last year.

Excluding items, Visa Inc. reported adjusted earnings of $6.552 billion or $3.48 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.2% to $12.139 billion from $10.724 billion last year.

Visa Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $6.002 Bln. vs. $5.090 Bln. last year. -EPS: $3.19 vs. $2.62 last year. -Revenue: $12.139 Bln vs. $10.724 Bln last year.