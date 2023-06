Volkswagen-Aktie dennoch im Minus: MAN Energy Solutions will deutlich zulegen - Mai-Absatz von VW mit großem Plus

"Bis Ende des Jahrzehnts können wir uns in Richtung 10 Milliarden Euro bewegen", gab Chef Uwe Lauber im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitagausgabe) die Marschroute für den Umsatz des Maschinenbauers aus. Vergangenes Jahr hatten die Augsburger knapp 3,6 Milliarden Euro Erlös erzielt. Ein ehemals im Raum stehender Börsengang ist aktuell vom Tisch, wie der Aufsichtsratschef von MAN ES und Volkswagen -Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian dem Blatt sagte. "Wir haben eine Strategie, die auf Wachstum getrimmt ist, und die wir finanziell aus eigener Kraft stemmen können", sagte Lauber.

MAN Energy Solutions war lange ein Sorgenkind des VW-Konzerns, es wurde auch geprüft, ob das Geschäft verkauft wird. Die Firma ging zuletzt durch einen harten Umbau. Das Unternehmen macht sein Geschäft vorwiegend mit Schiffsdieselmotoren, muss aber ebenso auf klimafreundlichere Technologien umschwenken. Ende des Jahrzehnts soll "grüne Technik" für zwei Drittel des Umsatzes stehen.

VW steigert Absatz auch im Mai prozentual zweistellig

Der Volkswagen-Konzern hat auch im Mai dank starker Absatzzuwächse in Europa deutlich mehr Autos verkauft. Beflügelt wurde der Konzern auch, weil Chips weiterhin besser verfügbar waren als im Vorjahr. Weltweit stiegen die Verkäufe zum Vorjahresmonat laut Mitteilung um 16 Prozent auf 763.800 Einheiten. Für die ersten fünf Monate berichtete der Wolfsburger DAX-Konzern ein Absatzplus von 14,7 Prozent auf 3,52 Millionen Fahrzeuge.

Der wichtige chinesische Markt wirkte erneut stützend, allerdings verlangsamte sich das Wachstum nach den starkem Plus zuletzt: Der Absatz von VW kletterte auf dem weltweit größten Automarkt im Mai um 11,9 Prozent auf 260.200 Fahrzeuge. In den ersten fünf Monaten zusammen kommt VW in China nach dem Dämpfer zum Jahresstart auf ein kleines Plus von 2,8 Prozent.

In Westeuropa stiegen die Verkäufe im Mai den weiteren Angaben zufolge spürbar um 21,6 Prozent auf 275.200 Einheiten. In Nordamerika kletterten sie - wie im April - um knapp ein Zehntel auf 80.300 Fahrzeuge.

Pkw der Marke Volkswagen verkauften sich im Monat Mai um 10,5 Prozent besser. Audi wies ein Plus von 20 Prozent aus, und Porsche setzte sogar 22 Prozent mehr Sportwagen ab. Die Lkw-Holding TRATON verkaufte gut ein Zehntel mehr.

Im XETRA-Handel sinkt die VW-Aktie zeitweise 0,42 Prozent auf 129,54 Euro.

FRANKFURT/AUGSBURG (dpa-AFX) / FRANKFURT (Dow Jones)