Goldman Sachs Group Inc.: Buy für Vonovia SE-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 39,30 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Erholungspfad ziehe sich länger hin, und müsse man strategisch vorgehen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Immobilienkonzerne. Entscheidendes Thema werde Inflation, wobei besonders der Einfluss Künstlicher Intelligenz kritisch beäugt werde hinsichtlich Investitionen in KI vs. Produktivitätszuwächse. Vonovia profitiere von Infrastrukturinvestitionen und dem EU-Klimafonds.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Vonovia SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Vonovia SE legte um 13:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 25,48 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 45,21 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via XETRA 364 698 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 13,1 Prozent nach unten. Am 19.03.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



