Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Paul May kommentierte die Änderung der Dividendenpolitik und der berechneten Grundlage für die Ausschüttungen negativ. Die Bilanzierung des Immobilienkonzerns sei ohnehin schon komplex, die Änderungen nicht begrüßenswert, schrieb der Experte in einer Studie vom Donnerstagabend.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 11:36 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 25,39 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 25,17 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 4 051 184 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2024 fiel die Aktie um 11,0 Prozent. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren.

