Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Analyse: Baader Bank bewertet Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Baader Bank hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Baader Bank hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe im Kerngeschäft operativ solide abgeschnitten, aber unter dem Marktumfeld gelitten, schrieb Analyst Andre Remke am Freitag nach Zahlen vom Vorabend. Er rechnet für 2024 aber mit einer Stabilisierung der Immobilienpreise.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 12:12 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,2 Prozent auf 25,15 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 31,21 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 4 841 383 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 verlor die Aktie um 11,9 Prozent. Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2024 / 08:30 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.