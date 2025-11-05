Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|
05.11.2025 07:07:38
Vonovia will auch 2026 operativ mehr verdienen
BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE) hat in den ersten neun Monaten vor allem dank höherer Mieteinnahmen mehr verdient. Aber auch das Geschäft mit Zusatzleistungen und der Verkauf von Immobilien steuerten zum Zuwachs des operativen Ergebnisses bei. "Nach drei Jahren der Stagnation wachsen wir jetzt wieder mit hoher Dynamik - wie vor der Krise", sagte der scheidende Vonovia-Chef Rolf Buch bei der Vorlage von Zahlen am Mittwoch. Die erst im Sommer erhöhten Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Dax-Konzern (DAX) und peilt für das kommende Jahr erneut höhere Ergebnisse an.
Vonovia profitiert weiterhin wie alle Vermieter von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. Die monatliche Miete stieg in den ersten neun Monaten auf im Schnitt 8,28 Euro pro Quadratmeter - das waren 4,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In Deutschland betrug die durchschnittliche Monatsmiete per Ende September 8,11 Euro pro Quadratmeter.
Im operativen Geschäft lief es für das Unternehmen noch besser: Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte in den neun Monaten auch dank guter Geschäfte mit Dienstleistungen rund um die Immobilie im Jahresvergleich um 6,4 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich erwirtschaftete Vonovia einen Gewinn von rund 3,4 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen aufgrund von Abwertungen im Immobilienportfolio noch einen Verlust von rund 592 Millionen Euro gemacht.
Für 2026 peilt der Vorstand einen bereinigten Vorsteuergewinn von 1,9 Milliarden bis 2,0 Milliarden Euro an. Das wäre mindestens so viel wie die für das laufende Jahr angepeilten 1,9 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll im kommenden Jahr auf 2,95 Milliarden bis 3,05 Milliarden Euro zulegen. Für 2025 hat das Unternehmen etwa 2,8 Milliarden Euro im Visier.
Zum Jahresende verlässt Unternehmenschef Buch den unter seiner Regie groß gewordenen Branchenführer. Nachfolger wird der ehemalige SAP-Manager (SAP SE) und derzeitige Vodafone-Finanzchef (Vodafone Group) Luka Mucic. Buch hatte die Leitung des Konzerns 2013 übernommen und ihn schnell an die Börse gebracht. Mit einem Expansionskurs schuf der ehemalige Bertelsmann-Manager den größten deutschen Immobilienkonzern. So übernahm Vonovia unter anderem Gagfah, Buwog und den Berliner Konkurrenten Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE). Zuletzt hatte Buch den Konzern durch die Immobilienkrise manövriert./mne/stw/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vonovia SEmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Vonovia SE-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Vonovia SE-Aktie (finanzen.at)
|
05.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Vonovia auf 36 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Vonovia setzt klare Ziele für 2025 und 2026 - Neue Anleihen platziert - Aktie fällt leicht (finanzen.at)
|
05.11.25
|Vonovia platziert Anleihen mit Gesamtvolumen von 2,25 Mrd EUR (Dow Jones)
|
05.11.25
|UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie (finanzen.at)
|
05.11.25
|ROUNDUP: Vonovia will auch 2026 operativ mehr verdienen - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Investment-Tipp Vonovia SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
05.11.25
|Investment-Tipp Vonovia SE-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SEmehr Analysen
|07.11.25
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Vonovia Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Vonovia Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Vonovia Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Vonovia Buy
|Warburg Research
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|06.11.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|25,19
|-1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.