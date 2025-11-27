WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|
27.11.2025 13:53:30
Vor allem in Deutschland: Wacker Chemie setzt Rotstift an - 1500 Stellen gestrichen
Wacker Chemie ist zwar größter Lieferant eines Halbleiter-Rohstoffs, schreibt aber trotzdem tiefrote Zahlen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, reagiert der Konzern - und entlässt zehn Prozent der deutschen Belegschaft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
27.11.25
|ROUNDUP: Wacker Chemie streicht viele Stellen - Hauptlast in Deutschland (dpa-AFX)
|
27.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie erholt - Details zum Sparplan veröffentlicht (dpa-AFX)
|
27.11.25
|Wacker Chemie streicht zehn Prozent der Stellen - Deutschland trägt Hauptlast (dpa-AFX)
|
26.11.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)