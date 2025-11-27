WACKER CHEMIE Aktie
|66,40EUR
|1,10EUR
|1,68%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Das vom Spezialchemiekonzern nun quantifizierte Einsparziel vom mehr als 300 Millionen Euro und der Abbau von über 1.500 Stellen sollten helfen, die jährliche Kosteninflation von rund drei Prozent zu kompensieren, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Über die damit verbundenen Umsetzungskosten wolle das Unternehmen Anfang 2026 informieren./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 05:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 05:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
66,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
66,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,12%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
