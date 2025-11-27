WACKER CHEMIE Aktie

66,40EUR 1,10EUR 1,68%
WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.11.2025 11:39:08

WACKER CHEMIE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Das vom Spezialchemiekonzern nun quantifizierte Einsparziel vom mehr als 300 Millionen Euro und der Abbau von über 1.500 Stellen sollten helfen, die jährliche Kosteninflation von rund drei Prozent zu kompensieren, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Über die damit verbundenen Umsetzungskosten wolle das Unternehmen Anfang 2026 informieren./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 05:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 05:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
66,05 € 		Abst. Kursziel*:
-4,62%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
66,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,12%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten