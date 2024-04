VW-Aktie auf Verkaufszetteln: Volkswagen erwartet schwierige Jahre in China - Kritik an Exportstrategie chinesischer Autobauer

"Eine große Menge an Schiffen mit Autos von China nach Europa zu schicken, wird kein dauerhaftes Modell sein", sagte der Leiter des China-Geschäfts von VW , Ralf Brandstätter, vor der an diesem Donnerstag beginnenden Automesse in Peking. Das Mitglied des VW-Vorstands erwartet nach eigenen Worten nicht, dass dies Erfolg haben werde. Chinesische Autobauer sollten stattdessen ihre Produktion in Europa ansiedeln, dort ihre Teile kaufen und Menschen beschäftigen. "Sie müssen in demselben Umfeld wie wir konkurrieren", sagte Brandstätter.

Große chinesische Marken wie der E-Auto-Riese BYD oder der staatliche Konzern Saic lassen derzeit eine Flotte von Autofrachtern aufbauen, um ihre Fahrzeuge weltweit zu exportieren. Erste Schiffe steuerten schon Deutschland an, um etwa in Bremerhaven ihre Autos abzuliefern. Die mitunter befürchtete Autoflut aus China blieb bislang aus. Doch die Chinesen drängen auf den Markt in Europa. In der Volksrepublik bestechen die Marken bei E-Autos mit günstigen Preisen und viel Technik. VW konnte auf dem chinesischen Markt mit BYD und dem US-Autobauer Tesla bislang nicht mithalten.

Volkswagen ist sich der Konkurrenz aus Fernost bewusst, sieht sich aber weiter im Vorteil. "Ich fürchte den Wettbewerb mit chinesischen Marken in Europa nicht", sagte Konzernchef Oliver Blume am Mittwoch. In der Debatte um Strafzölle, die möglicherweise aus der laufenden Anti-Subventionsuntersuchung der EU gegen in China gebaute E-Autos resultieren, wünscht sich Blume eher einen "fairen Deal" für alle Wettbewerber im Markt. Auch die Chinesen müssten dort kämpfen und erst einmal in Infrastruktur investieren.

Volkswagen sieht sich vor zwei schwierigen Jahren in China

Volkswagen rechnet bis 2026 mit zwei schwierigen Jahren auf dem hart umkämpften Automarkt in China. "Im April haben wir eine weitere Runde von Preissenkungen gesehen, der heftige Preiswettbewerb wird in den nächsten Jahren anhalten", sagte VW-Vorstandsmitglied Ralf Brandstätter vor der am Donnerstag beginnenden Automesse in Peking. Viele Hersteller von reinen Elektroautos hätten in den vergangenen Jahren ihre Margen deutlich beschädigt.

Volkswagen will sich laut Brandstätter in den kommenden beiden Jahren auf den Preiswettbewerb vorbereiten und die Entwicklung seines E-Auto-Geschäfts in China mit den nach wie vor gut laufenden Verkäufen im Verbrenner-Bereich finanzieren. "Das bedeutet für uns auch zwei schwere Jahre", sagte er. Die Wolfsburger erwarteten ferner, in den nächsten beiden Jahren nicht dieselben Marktanteile wie andere Wettbewerber im Elektrosegment zu erreichen.

Der deutsche Autoriese plant, von 2026 an bei Einstiegsmodellen in der Kompaktklasse - im VW-Kosmos wäre das zum Beispiel ein Golf - bei Kosten und Technologie auf Augenhöhe mit der Konkurrenz in China zu sein. Unter anderem sollen die Kosten der für China entwickelten Plattform - einfach ausgedrückt der Boden des Autos, in dem auch die Batterie verbaut ist - um 40 Prozent gesenkt werden. Bis 2030 will die VW-Gruppe, zu der neben Volkswagen etwa auch Audi und Porsche gehören, in China rund vier Millionen Fahrzeuge verkauft haben. Nach VW-Angaben entspräche das dann einem Marktanteil von 15 Prozent. Die Hälfte aller verkauften Autos soll elektrisch betrieben sein.

Im XETRA-Handel verliert die Vorzugsaktie von Volkswagen am Mittwoch zeitweise 0,82 Prozent auf 120,35 Euro.

