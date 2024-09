VW-Aktie steigt: Ministerpräsident Stephan Weil lobt klare Strategie und konsequenten Verbrenner-Ausstieg

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) plädiert in der laufenden Debatte um die Antriebswende in der Autoindustrie für ein Kurshalten.

"Volkswagen hat eine klare Strategie und hält am Verbrenner-Ausstieg fest", sagt der Politiker, der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, der Wochenzeitung Die Zeit. Weil plädierte jedoch dafür, jene Regeln neu zu ordnen, die den Autoherstellern in der EU bis zum Jahr 2035 eine stufenweise Senkung des CO2-Ausstoßes ihrer Flotten vorschreiben: "Wir brauchen von Jahr zu Jahr kleine Verschärfungen anstelle von größeren Sprüngen alle drei Jahre - also eine Rampe anstelle einer Treppe", sagte er. Bleibe es bei den bisherigen Regeln, drohten den Herstellern bereits nächstes Jahr hohe Strafzahlungen, warnte er.

Zugleich plädierte Weil für neue staatliche Kaufanreize für Elektroauto -Kunden und mehr Transparenz bei den Betriebskosten, um den Verkauf solcher Wagen anzukurbeln. "Die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher wissen nicht, dass ab dem Jahr 2027 der Sprit deutlich teurer wird, weil dann auch ein CO2-Preis im Verkehr erhoben wird", sagte Niedersachsens Ministerpräsident. "Diese Einsicht doch wieder durch eine staatliche Unterstützung zu verstärken, ist sehr zu empfehlen."

Die VW-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,54 Prozent auf 92,82 Euro.

BERLIN (Dow Jones)