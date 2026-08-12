Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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12.08.2026 04:35:48
Walmart Stock: Buy or Sell?
Walmart (NASDAQ: WMT) deserves credit for making great strides in e-commerce.*Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 6, 2026. The video was published on Aug.8, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Walmart
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12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Mittag (finanzen.at)
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07.08.26
|NYSE-Handel: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
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05.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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05.08.26
|Erste Schätzungen: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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04.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
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30.07.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
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30.07.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
|22.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
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|21.05.26
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|22.05.26
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|UBS AG
|22.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
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|Barclays Capital
|21.05.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|20.11.24
|Walmart Halten
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Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|100,36
|2,45%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|9 975,00
|0,76%
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