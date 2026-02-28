Discovery Holdings LtdShs Aktie
WKN: 338558 / ISIN: ZAE000022331
|
28.02.2026 14:05:00
Warner Bros Discovery Deal: Why Netflix May Have Still Won
In this video, Motley Fool contributors Jason Hall and Tyler Crowe break down how Netflix (NASDAQ: NFLX) may have come out ahead by losing the bidding for Warner Bros Discovery (NASDAQ: WBD) to Paramount Skydance (NASDAQ: PSKY), while still having bigger issues it should focus on instead.*Stock prices used were from the morning of Feb. 27, 2026. The video was published on Feb 27, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
