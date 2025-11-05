AUTO1 Aktie

AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 10:02:38

WDH/ROUNDUP: Auto1 hebt Jahresziele erneut an - Rekordabsatz im dritten Quartal

(Im dritten Absatz wurde ein Tippfehler entfernt.)

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 hat nach einem starken Quartal abermals seine Jahresprognose erhöht. Im laufenden Jahr wird nun ein Absatz von 811.000 bis 845.000 Autos angepeilt, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Erst Ende Juli war Auto1 optimistischer geworden und erwartete damals den Verkauf von 772.000 bis 817.000 Autos.

Beim um Sonderposten bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hat das Unternehmen mittlerweile 180 bis 195 Millionen Euro statt 160 bis 190 Millionen Euro auf dem Zettel.

Im frühen Handel fiel die Auto1-Aktie zunächst zwar, legte dann aber wieder zu. Zuletzt ging es um gut ein Prozent auf 29,52 Euro nach oben. Im laufenden Jahr summieren sich die Kursgewinne damit wieder auf rund 90 Prozent, wenngleich das Papier immer noch etwas unter dem knapp einen Monat alten Vierjahreshoch von 31,50 Euro notiert.

Der zuversichtlichere Ausblick deute auf ein starkes Schlussquartal hin, schrieb RBC-Experte Wassachon Udomsilpa. Der Analystenkonsens liege zudem bereits am oberen Ende der neuen Prognosespanne für den bereinigten operativen Gewinn.

Im dritten Quartal erzielte Auto1 einen Rekordabsatz von 218.617 Fahrzeugen, ein Plus von fast einem Viertel im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um rund ein Drittel auf 2,1 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis schnellte sogar um gut die Hälfte auf 51,9 Millionen Euro nach oben. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 19,2 Millionen Euro nach 7,7 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Mit sämtlichen Kennziffern übertraf der Online-Gebrauchtwagenhändler die Erwartungen der Analysten.

Das Geschäft mit professionellen Händlern (Auto1.com), welches den Großteil des Gesamtumsatzes ausmacht, wuchs im abgelaufenen Jahresviertel um 29 Prozent. Das kleinere Privatkundengeschäft (Autohero, wirkaufendeinauto.de) legte sogar um knapp 49 Prozent zu.

Unternehmenschef Christian Bertermann sieht Auto1 nach einem "sehr starken Quartal" außerdem auf Kurs zu den langfristigen Marktanteils- und Margenzielen. 2024 hatte der MDax-Konzern nach eigenen Angaben einen Marktanteil von 2,5 Prozent in relevanten Märkten und möchte diesen bis auf zehn Prozent steigern. Die bereinigte operative Ergebnismarge soll sich zwischen fünf und neun Prozent einpendeln. Im vergangenen Jahr lag sie bei 1,7 Prozent./niw/err/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AUTO1mehr Nachrichten

Analysen zu AUTO1mehr Analysen

07.11.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 AUTO1 Buy UBS AG
06.11.25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 AUTO1 Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 24,88 -5,40% AUTO1

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen