NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.11.2026 10:10:02
What’s Next for Nvidia After Jensen Huang’s Resignation?
Nvidia (NASDAQ:NVDA) has been the trendsetter for artificial intelligence (AI) since the start of the AI boom. Companies and investors have turned to the company and its founder, Jensen Huang, for clues about the market and what to expect next. This is because the tech giant, as the clear leader in AI chips, had its finger on the pulse of AI, with an understanding of the technology, the needs of the market, and the keys to unlock the next waves of growth.
A great deal of turmoil has upset this story in recent days, however, and Huang, following affair allegations, stepped down on Thursday. The board appointed chief financial officer Colette Kress as interim CEO and has launched a search for a permanent leader.
What's next for Nvidia after Huang's resignation? Let's find out.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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14.11.26
|NVIDIA-Aktie: HSBC stuft ab, Börsenwert fällt unter 4 Billionen US-Dollar - worauf Anleger jetzt achten sollten (finanzen.at)
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14.11.26
|The Nvidia board’s artificial independence (Financial Times)
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14.11.26
|Trump will not raise Nvidia spy issue with Xi at summit, officials say (Financial Times)
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13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
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13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|147,84
|-1,47%
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