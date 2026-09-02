Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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02.09.2026 19:49:00

What's Wrong With Amazon Stock? Here's the Honest Answer.

Amazon (NASDAQ: AMZN) stock has rebounded this year, and it's up roughly the same as the S&P 500. However, it's trading at it lowest P/E ratio ever, at only 21 times trailing-12-month earnings.Why is the market pricing it so low? Here's my honest answer.Amazon's stock started trailing the market after it announced that it was increasing its capital expenditures (capex) last year. Spending continues to rise, and management expects to spend $220 billion in 2026 alone.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
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31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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