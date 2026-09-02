Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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02.09.2026 19:49:00
What's Wrong With Amazon Stock? Here's the Honest Answer.
Amazon (NASDAQ: AMZN) stock has rebounded this year, and it's up roughly the same as the S&P 500. However, it's trading at it lowest P/E ratio ever, at only 21 times trailing-12-month earnings.Why is the market pricing it so low? Here's my honest answer.Amazon's stock started trailing the market after it announced that it was increasing its capital expenditures (capex) last year. Spending continues to rise, and management expects to spend $220 billion in 2026 alone.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Amazon
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14:55
|EU-Staaten: Neue Bearbeitungsgebühr für billige Online-Ware (dpa-AFX)
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06:00
|VW, Amazon and others name blacklisted groups among potential suppliers (Financial Times)
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02.09.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
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01.09.26
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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01.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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01.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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|UBS AG
|31.07.26
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|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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|UBS AG
|31.07.26
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|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
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