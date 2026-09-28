Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
28.09.2026 23:45:00
What's Wrong With Netflix Stock?
It's hard to be a Netflix (NASDAQ: NFLX) investor right now. The streaming giant has a few bright spots in terms of growth, but the stock has declined more than 40% in the past 12 months and is just a few dollars off its 52-week low. So what's wrong with Netflix?
The business itself isn't broken. Netflix reported a 13% increase in second-quarter revenue from the year prior at more than $12.6 billion. Operating margin and free cash flow slipped, but some of that can be attributed to tax payments the company owed for receiving $2.8 billion from Warner Bros. Discovery for the failed acquisition.
The bigger issue for Netflix is twofold. First, competition is fierce in this space. In particular, YouTube is gaining traction and stealing market share, which worries analysts. YouTube is owned by Google, whose parent company is Alphabet.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
21.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Netflix-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
18.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
18.09.26
|Keine Impulse: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag antriebslos (finanzen.at)
|
18.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
18.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
18.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 sackt am Freitagmittag ab (finanzen.at)
|
18.09.26
|Freitagshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|60,85
|-2,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel im Minus -- ATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.