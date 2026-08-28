Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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28.08.2026 17:45:00
Where Will Netflix Stock Be in 5 Years?
Looking out five years, Netflix (NASDAQ: NFLX) looks like a steady compounder rather than a lottery ticket, with the stock's path to more gains driven by ads, margins, and disciplined growth. So let's get into it. To me, a reasonable outcome is Netflix trading somewhere between $150 and $225 per share, assuming it delivers the growth and margin expansion that management and analysts are modeling today. Remember, it's a 40% stock decline reflecting investor concerns, but it should be a sign of a rebound range. Currently, the ticker is near $80, so some of my ranges imply the ticker will double in five years.Right now, Netflix trades at a forward price-to-earnings ratio in the high teens to low 20s, below its five-year average and well under the peak multiples it used to command. Wall Street's 12-month price targets cluster around the mid-90s, with a range from roughly $70 to 135, implying modest upside from current levels rather than a bubble. That sets the stage for a five-year view that depends much more on fundamentals than on multiple expansion. Management and external research from the company have both pointed to a steady, low-double-digit compound annual revenue growth rate, taking sales from roughly $39 billion to $75–80 billion by around 2030. Key drivers are the ad-supported tier, which some analysts see reaching $10 billion in annual revenue by 2030, continued international subscriber growth, and margin expansion into the mid-20% range as the model scales. On top of that, newer verticals like games and live events should deepen engagement and help support pricing power rather than acting as separate, low-margin side businesses. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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