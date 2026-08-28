Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.08.2026 17:45:00

Where Will Netflix Stock Be in 5 Years?

Looking out five years, Netflix (NASDAQ: NFLX) looks like a steady compounder rather than a lottery ticket, with the stock's path to more gains driven by ads, margins, and disciplined growth. So let's get into it. To me, a reasonable outcome is Netflix trading somewhere between $150 and $225 per share, assuming it delivers the growth and margin expansion that management and analysts are modeling today. Remember, it's a 40% stock decline reflecting investor concerns, but it should be a sign of a rebound range. Currently, the ticker is near $80, so some of my ranges imply the ticker will double in five years.Right now, Netflix trades at a forward price-to-earnings ratio in the high teens to low 20s, below its five-year average and well under the peak multiples it used to command. Wall Street's 12-month price targets cluster around the mid-90s, with a range from roughly $70 to 135, implying modest upside from current levels rather than a bubble. That sets the stage for a five-year view that depends much more on fundamentals than on multiple expansion. Management and external research from the company have both pointed to a steady, low-double-digit compound annual revenue growth rate, taking sales from roughly $39 billion to $75–80 billion by around 2030. Key drivers are the ad-supported tier, which some analysts see reaching $10 billion in annual revenue by 2030, continued international subscriber growth, and margin expansion into the mid-20% range as the model scales. On top of that, newer verticals like games and live events should deepen engagement and help support pricing power rather than acting as separate, low-margin side businesses. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Netflix Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Netflix Inc.

mehr Analysen
21.08.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Netflix Inc. 70,51 2,65% Netflix Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:10 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen