Netflix Aktie
|68,25EUR
|-0,67EUR
|-0,97%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Von ihren Tiefständen nach dem Quartalsbericht hätten sich die Aktien des Streaminganbieters zwar um 19 Prozent erholt, aber die Anlegerstimmung bleibe durchwachsen bis vorsichtig, schrieb Doug Anmuth in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Starker Content bleibe besonders wichtig. Anmuth hob diesbezüglich etwas seine Kostenschätzungen an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 23:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 23:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 85,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 80,14
|
Abst. Kursziel*:
6,06%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 80,14
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,06%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
18.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
17.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Nach Millionenverlust: Bill Ackman setzt erneut auf Netflix-Aktie (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.08.26
|Netflix-Aktie schwächer: Doku über Studenten-Morde boomt (dpa-AFX)
Analysen zu Netflix Inc.
|06:52
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|06:52
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|06:52
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|68,25
|-0,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:39
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:39
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:44
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:31
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|07:05
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|06:44
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets