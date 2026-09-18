Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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18.09.2026 17:16:53
Why Alphabet Stock Popped This Morning
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock jumped as much as 3% in early trading Friday before retracing a bit later in the morning. As of 11 a.m. ET, Alphabet stock is still up a modest 1.1%.
You can probably thank Tigress Financial Partners for the boost.
Analyst Ivan Feinseth at NYC-based financial services company Tigress Financial Partners raised his price target on Alphabet stock last night, you see. Valuing the tech giant at $485 a share (up from $415 previously), the analyst insists Alphabet stock is still a "strong buy."
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|28.04.26
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|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
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