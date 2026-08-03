Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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03.08.2026 19:12:31
Why Alphabet Stock Popped Today
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock jumped 5.1% through 12:55 p.m. ET Monday after analysts at Morgan Stanley reassured investors about the company's prospects amid record levels of investment in AI infrastructure.Image source: Alphabet.Alphabet reported strong earnings last week, beating expectations with profits of $9.11 per share -- triple what analysts expected. Surprisingly, Alphabet stock sold off after the report and, in fact, continued to trade below its pre-earnings price all the way through Friday.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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