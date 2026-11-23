Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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23.11.2026 20:36:41
Why Alphabet Stock Popped Today
Shares of Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) were soaring today, riding the broader surge on the stock market after Nvidia reinstated Jensen Huang as CEO.
Alphabet is both a competitor and customer of Nvidia, and there's an argument that it would benefit from Nvidia faltering, as its custom TPUs serve as an alternative to Nvidia chips.
However, the market seemed to ignore any negative consequences in Huang's return, as even AMD, Nvidia's closest competitor, was up strongly on the news.
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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20:03
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20.11.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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19.11.26
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|28.04.26
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|UBS AG
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