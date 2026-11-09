ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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09.11.2026 20:10:03
Why ASML Bounced Back Today
Shares of ASML Holdings (NASDAQ:ASML) rallied 5.9% on Monday as of 2:09 p.m. EDT, amid a broad semiconductor sector rally.
ASML had a rough month in October, with a decline that extended through the midterms after Democrats won big in last week's elections.
However, it looks as though the market may have overshot to the downside regarding the AI build-out. Furthermore, ASML and other semiconductor equipment names may be rising due to a weekend story about Elon Musk's Terafab and its ambitious plans.
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Nachrichten zu ASML NV
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
17:58
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag stärker (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 351,20
|5,78%
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