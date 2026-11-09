ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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09.11.2026 20:10:03

Why ASML Bounced Back Today

Shares of ASML Holdings (NASDAQ:ASML) rallied 5.9% on Monday as of 2:09 p.m. EDT, amid a broad semiconductor sector rally.

ASML had a rough month in October, with a decline that extended through the midterms after Democrats won big in last week's elections.

However, it looks as though the market may have overshot to the downside regarding the AI build-out. Furthermore, ASML and other semiconductor equipment names may be rising due to a weekend story about Elon Musk's Terafab and its ambitious plans.

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02.11.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 ASML NV Buy UBS AG
19.10.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 351,20 5,78% ASML NV

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