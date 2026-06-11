ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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11.06.2026 19:34:32

Why ASML Holding Stock Popped Today

ASML (NASDAQ: ASML) shares gained 5.2% through 11:40 a.m. ET Thursday, and investors can thank Oracle (NYSE: ORCL) for the good news.Oracle "beat" on earnings last night, earning $2.11 per share on $19.2 billion in quarterly sales -- both numbers higher than analysts had expected. More important to ASML investors, though, is what Oracle revealed about its plans. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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