ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
11.06.2026 19:34:32
Why ASML Holding Stock Popped Today
ASML (NASDAQ: ASML) shares gained 5.2% through 11:40 a.m. ET Thursday, and investors can thank Oracle (NYSE: ORCL) for the good news.Oracle "beat" on earnings last night, earning $2.11 per share on $19.2 billion in quarterly sales -- both numbers higher than analysts had expected. More important to ASML investors, though, is what Oracle revealed about its plans. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML NV
|
11.06.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
11.06.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.06.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
|
11.06.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.06.26
|Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
11.06.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 stärker (finanzen.at)
|
11.06.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
11.06.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)