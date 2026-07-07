ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
07.07.2026 21:16:52
Why ASML Stock Dropped Today
ASML Holding (NASDAQ: ASML) holding stock dropped 4.6% through 3 p.m. ET Tuesday -- not through any fault of its own, though.It dropped because of Samsung. Image source: ASML.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu ASML NV
|
08.07.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.07.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.07.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
08.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 mittags leichter (finanzen.at)
|
08.07.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.07.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|29.06.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|29.06.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|29.06.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 550,00
|1,64%
|ASML NV
|1 545,60
|1,56%
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