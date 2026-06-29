ASML NV Aktie
|1 589,00EUR
|6,40EUR
|0,40%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 1900 auf 2000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International. Bei ASML setzt Coles auf weiter nach oben konkretisierte Jahresziele./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
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Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2 000,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 590,00 €
|
Abst. Kursziel*:
25,79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 589,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,87%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
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