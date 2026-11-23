Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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23.11.2026 19:09:09
Why Boeing Stock Popped Today
Boeing (NYSE:BA) stock jumped a solid 4% through 12:20 p.m. ET on Monday, buoyed by a Bank of America note confirming its support for the aerospace stock.
Image source: Getty Images.
As StreetInsider.com reports, Boeing's deliveries of 737 MAX airliners to customers in November are currently about 50% below average over the past five years. And yet, BofA analyst Ronald Epstein isn't ready to give up on Boeing yet.
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