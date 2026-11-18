Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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19.11.2026 00:47:46
Why has Waymo pulled all its driverless cars from US freeways?
The vehicles currently operate in 15 US cities, though freeway rides are only offered in a handful, including San Francisco and Los Angeles.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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16:01
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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|Waymo zieht nach zwei Fahrfehlern die Notbremse auf US-Autobahnen - Alphabet-Aktie in Grün (dpa-AFX)
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18.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
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18.11.26
|Waymo stoppt autonome Fahrten auf US-Autobahnen (Spiegel Online)
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16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
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16.11.26
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Analysen zu Alphabet C (ex Google)
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|UBS AG
|16.07.25
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|05.02.25
|Alphabet C Halten
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