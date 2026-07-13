Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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13.07.2026 17:57:18
Why Intel Stock Dropped Today
Intel (NASDAQ: INTC) stock slid 4.3% through 11:35 a.m. ET as investors caught a case of the Mondays -- and resumed worrying about the market for memory chips used in the artificial intelligence industry.Image source: Getty Images.South Korea's SK Hynix (NASDAQ: SKHY), now trading on Nasdaq, may be the catalyst. SK shares soared 14% on their Nasdaq debut before turning tail this morning and selling off by more than 6%. Now, Intel stock is following SK stock lower.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
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14:00
|Intel to invest €5bn in Irish plant as AI chip demand surges (Financial Times)
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10.07.26
|Gewinne in New York: Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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10.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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10.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
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09.07.26
|Intel-Aktie höher: Analyst erwartet keine Nachfrageeinbußen nach Preiserhöhungen (finanzen.at)
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08.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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08.07.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
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08.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
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