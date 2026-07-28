Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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28.07.2026 21:15:00
Why Intel Stock Just Fell Again
Shares of Intel Corporation (NASDAQ: INTC) were down 5.6% as of 2:55 p.m. ET Tuesday. The S&P 500 gained 0.3% while the Nasdaq Composite was down 0.1%.Intel stock is caught in a sectorwide sell-off that has stretched across Asia, Europe, and the U.S.The sell-off is being fueled by fresh doubts about whether the money going into AI infrastructure will ever earn a return, as well as a Federal Reserve decision this week that some think could surprise investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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