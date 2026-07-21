Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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21.07.2026 20:31:40

Why Intel Stock Popped on Tuesday

Intel (NASDAQ: INTC) stock soared 8.4% through 2:10 p.m. ET Tuesday on a raft of positive news headlines -- or at least headlines investors viewed as positive.Image source: Intel.Intel employees are probably less thrilled with the first item on this list, a report from Business Insider that Intel will lay off an unspecified number of employees in its data center division. If true, the layoffs would come on top of a 15% reduction in force last year -- 5,000 souls -- with thousands more laid off in 2024.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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