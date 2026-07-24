Intel-Aktie sackt ab: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen

Der US-Chiphersteller Intel hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. So lief der Berichtszeitraum.

Das Geschäft des Chipkonzerns Intel profitiert nach einer langen Durststrecke von der boomenden Halbleiter-Nachfrage beim Ausbau von KI-Rechenzentren: Im abgelaufenen Jahresviertel erwirtschaftete Intel einen bereinigten Gewinn je Aktie in Höhe von 0,42 US-Dollar. Damit überbot das Unternehmen die Erwartungen der Analysten deutlich, die im Vorfeld von einem Gewinn je Anteilsschein in Höhe von 0,22 US-Dollar ausgegangen waren. Vor Jahresfrist hatte Intel noch ein Minus von 0,10 US-Dollar je Aktie verzeichnet.

Unter dem Strich stand allerdings ein Verlust von elf Milliarden Dollar in der Bilanz, der allerdings auf eine buchhalterische Wertberichtigung auf treuhänderisch gehaltene Aktien zurückgeht, die im Austausch für Milliardensubventionen an die US-Regierung übergeben werden sollen.

Die Umsätze beliefen sich im Berichtszeitraum auf 16,1 Milliarden US-Dollar, nach 12,86 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Damit lag der Quartalsumsatz höher als erwartet, die Analystenschätzungen hatten zuvor bei 14,45 Milliarden US-Dollar gelegen. Es war zudem das schnellste Umsatzwachstum seit Jahren.

Auch Intels Ausblick auf das laufende Quartal lag deutlich über den Markterwartungen. Die Intel-Aktie reagierte im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise mit einem Sprung um 2,61 Prozent auf 102,85 US-Dollar auf die Zahlenvorlage. Im Haupthandel dreht das Papier ins Minus und verliert zeitweise 3,25 Prozent auf 96,97 US-Dollar. Das Jahreshoch von gut 142 Dollar aus dem Juni liegt damit aber noch ein gutes Stück entfernt. So hatten viele Anleger nach der rasanten Rally bei KI-Aktien seit Mitte Juni stark Kasse gemacht. Trotz des jüngsten Kursrückgangs lagen die Intel-Aktien 2026 per Donnerstagsschluss immer noch rund 170 Prozent im Plus. Seit dem Frühjahr 2025 ist ihr Wert zudem auf mehr als das Vierfache gestiegen.

Branchenexperte Harlan Sur von der Bank JPMorgan sprach von überraschend starken Resultaten und einem unerwartet guten Geschäftsausblick für das dritte Quartal. Die Nachfrage sei stark und die Verkaufspreise hoch. Gleichwohl fehle dem Auftragsfertigungsgeschäft noch ein Ankerkunde, monierte er. Daher hob er seine Gewinnerwartungen zwar deutlich an und in der Folge auch das Kursziel von 45 auf 85 Dollar, blieb aber beim "Underweight"-Votum.

Intel versucht unter dem seit Anfang 2025 amtierenden Chef Lip-Bu Tan unter anderem durch Kostensenkungen aus der Krise zu kommen, und gab dafür auch die Pläne zum Bau eines Werks in Magdeburg auf. Im vergangenen August bekam der US-Staat nach Druck von Präsident Donald Trump einen Anteil von rund zehn Prozent an Intel als Gegenleistung für ursprünglich unentgeltlich zugesagte Milliarden-Subventionen.

Intel dominierte einst den Halbleiter-Markt, kämpft aber seit Jahren mit Problemen. Vor allem im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eroberte der Grafikkarten-Spezialist NVIDIA eine Spitzenposition. Inzwischen füllen jedoch Intel und der Konkurrent AMD verstärkt Nischen in der Infrastruktur rund um Nividia-Chipsysteme aus. Tan will Intel zudem als Auftragsfertiger für andere Chipentwickler etablieren.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX