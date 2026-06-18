Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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18.06.2026 17:34:26
Why Intel Stock Rocketed Higher on Thursday
Shares of Intel (NASDAQ: INTC) climbed sharply higher on Thursday, gaining as much as 11.8%. As of 10:46 p.m. ET, the stock was still up 7.1%.The catalyst that sent the semiconductor specialist higher was a report that the chipmaker had secured an important deal with a major tech player.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
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18.06.26
|Aufschläge in New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
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18.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich in Grün (finanzen.at)
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18.06.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite klettert nachmittags (finanzen.at)
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18.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt nachmittags zu (finanzen.at)
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18.06.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags fester (finanzen.at)
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18.06.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
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18.06.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag zu (finanzen.at)
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18.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite klettert am Donnerstagmittag (finanzen.at)