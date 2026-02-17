NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
17.02.2026 05:46:00
Why Is Nvidia Stock Underperforming in 2026?
Year to date, Nvidia (NASDAQ: NVDA) is down 2% even as the S&P 500's returns have been about flat. What gives? After all, Nvidia's financial performance recently has been astounding. The company reported accelerating top-line growth in its most recent quarter (fiscal Q3) as its earnings soared. Even more, Nvidia guided for very strong fiscal fourth-quarter results.And there's another reason to be bullish. Tech giants, including Amazon, Alphabet, Microsoft, and Meta Platforms, have announced massive capital expenditure plans. Specifically, they expect to spend big on AI (artificial intelligence) -- Nvidia's bread and butter. This should be a boon for Nvidia's sales in the near term. Further, it shows that a slowdown in demand for AI chips is unlikely -- at least not anytime soon.Is Nvidia stock's recent underperformance a red flag, or is this a buying opportunity?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live Ticker
