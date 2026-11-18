Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
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18.11.2026 20:47:01
Why Isn’t Alphabet Stock Taking Off After Reporting Record Cloud Growth?
You would think that in today's "show me" era of artificial intelligence and the stock market, Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) would be flying high. The third-quarter earnings report it delivered on Oct. 28 showed $30.7 billion in revenue from Google Cloud, a 103% gain from the prior-year period.
But that bounce didn't happen. Alphabet stock actually slipped in the next day’s trading session, and has posted only a modest 2% gain since that earnings report.
The explanation for Wall Street’s relative lack of enthusiasm may be buried in Alphabet's cash flow statement, where the cost of building a hyperscale AI data center business apparently is raising some red flags among investors.
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 375,00
|2,32%
|Alphabet A (ex Google)
|266,50
|3,45%
|Alphabet C (ex Google)
|264,30
|3,85%