You would think that in today's "show me" era of artificial intelligence and the stock market, Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) would be flying high. The third-quarter earnings report it delivered on Oct. 28 showed $30.7 billion in revenue from Google Cloud, a 103% gain from the prior-year period.

But that bounce didn't happen. Alphabet stock actually slipped in the next day’s trading session, and has posted only a modest 2% gain since that earnings report.

The explanation for Wall Street’s relative lack of enthusiasm may be buried in Alphabet's cash flow statement, where the cost of building a hyperscale AI data center business apparently is raising some red flags among investors.

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