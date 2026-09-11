Why Meta Platforms Stock Only Bumped Slightly Higher on Friday

Meta Platforms (NASDAQ: META) ended the week with a small but encouraging piece of good news. This concerned the company's quarterly dividend, which it's been doling out since early 2024. Investors like consistency, particularly in the frequently volatile and disruptive tech sector. Meta's stock closed the day up by 0.6%.

Well, after market close on Thursday, Meta said its board of directors declared a new quarterly payout of just under $0.53 per share of its Class A and Class B common stock (of the two, Class A is the one that is publicly traded).

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